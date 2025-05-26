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Трамп не сможет остановить санкции против России

10:26 838

В Сенате США растет поддержка законопроекта, направленного на введение масштабных санкций против стран, сотрудничающих с Россией.

Инициатива получила поддержку как республиканцев, так и демократов — и, как отмечает The Telegraph, сенаторы готовы продвигать ее даже без одобрения президента Дональда Трампа.

Законопроект, представленный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривает введение пошлины в 500% на страны, закупающие российскую нефть, газ, уран и другую продукцию. Цель — оказать давление на таких игроков, как Китай, и лишить финансовой поддержки российскую экономику на фоне войны в Украине.

На момент публикации инициативу поддержал 81 сенатор. Несмотря на это, в администрации Трампа встречное давление велико: в Белом доме опасаются, что новые санкции сорвут даже гипотетическую возможность переговоров с Кремлём.

Некоторые республиканцы публично заявили о намерении действовать независимо. Сенатор Тодд Янг из Индианы отметил: «Я ничего не жду. Мы обязаны наказать Путина. Он водит нас за нос уже несколько месяцев, и Америка не должна это терпеть».

Сенатор Майк Раундс также выразил уверенность, что законопроект наберёт не менее 70 голосов даже без президентской поддержки.

Несмотря на поддержку в Сенате, законопроект можно будет поставить на голосование не ранее начала июня — на следующей неделе Конгресс уходит на каникулы. Более того, даже при успешном голосовании в Сенате инициатива должна пройти через Палату представителей, где позиции Трампа сильнее и где отношение к Украине более сдержанное.

Теоретически Сенат может преодолеть президентское вето, но только при поддержке двух третей членов обеих палат — задача непростая. В случае отказа Белого дома сторонникам инициативы придётся обойти руководство Палаты, что потребует сложных процедур и значительных политических усилий.

Ранее СМИ сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио пытался убедить Дональда Трампа в необходимости санкций против России на фоне провала мирных переговоров. Однако президент продолжает занимать осторожную позицию и пока не готов открыто поддержать подобные меры.

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