Военно-воздушные силы и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усовершенствовались до такой степени, что «могут в любой момент перейти от мирных операций к военным», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Минобороны Тайваня.

Как уточнили собеседники издания, операции НОАК теперь включают в себя непрерывную подготовку десантников вблизи портов отправления для возможного вторжения на Тайвань, постоянную готовность авиационных подразделений и развертывание реактивной системы залпового огня PCH-191 с дальностью стрельбы 300 км, способной поразить любую точку острова.

По данным Минобороны Тайваня, военные самолеты Китая входят в зону идентификации ПВО более 245 раз в месяц, тода как пять лет назад число таких случаев не превышало десяти. Они также ежемесячно пересекают срединную линию Тайваньского пролива («линия Дэвиса», неформальная водная и воздушная граница между Китаем и Тайванем в акватории Тайваньского пролива) 120 раз.

Представитель Пентагона сообщил FT, что в районе Тайваня постоянно находится порядка 12 китайских кораблей, а наличие поблизости портов означает, что Пекин может «перейти к блокаде в течение нескольких часов». Как уточнил представитель Минобороны острова, присутствие военного корабля дает Китаю возможность начать воздушную атаку без предупреждения. «Благодаря этим передовым военно-морским операциям они сократили расстояние и время до Тайваня», — добавил он.

Тайвань во время военных учений обозначил 2027-й как год возможного вторжения китайской армии. Эти же сроки озвучивала бывшая администрация Джо Байдена. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, действующий президент США Дональд Трамп исключает возможность вторжения, пока Китай возглавляет Си Цзиньпин. Глава китайского МИДа Ван И утверждал, что объединение с Тайванем «не остановить», а попытки сдерживания Пекина в этом вопросе «обречены на провал».