USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

CityNet представил ТВ-платформу нового поколения

11:00 141

Ведущий интернет-провайдер страны CityNet запустил ТВ-платформу нового поколения. Платформа предоставляет пользователям возможность беспрерывного просмотра на телевизорах, смартфонах, планшетах и через веб-браузер, а также одновременного просмотра нескольких каналов. Также с помощью CityNet TV можно перематывать прямой эфир, просматривать архив, записывать передачи и отмечать любимые каналы. Благодаря поддержке множества устройств платформа выступает в роли доступного развлекательного центра для всех.

CityNet TV предоставляет доступ к премиум-каналам, таким как BluTV, Setanta Sports, Dizi Channel и FilmBox. Кроме того, пользователи легко могут  просматривать популярные приложения, такие как YouTube, Netflix, Amazon Prime и Spotify, прямо через платформу.

Пользователи могут воспользоваться сервисом CityNet TV различными удобными способами. Приложение можно скачать на различные устройства через «App Store» и «Google Play», а также смотреть напрямую на Smart TV. Существует возможность просмотра предоставленного контента на телевизоре через STB (Set-Top Box) с проводным или Wi-Fi подключением.

CityNet, который всегда думает о своих абонентах, в ближайшее время представит пользователям ТВ-платформы ряд новшеств.

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение и услугу линии домашнего телефона. Для подключения или подробной информации вы можете перейти по ссылке на сайт www.citynettv.az или позвонить по номеру *1177.

Как Путин отвлекает внимание от фронта
Как Путин отвлекает внимание от фронта ISW
10:54 385
Азербайджан будет производить инсулин
Азербайджан будет производить инсулин фото
10:40 550
Пашинян лично изменит конституцию Армении
Пашинян лично изменит конституцию Армении новость дополнена
11:01 872
Китай готов поглотить Тайвань в любой момент
Китай готов поглотить Тайвань в любой момент
10:26 566
Трамп не сможет остановить санкции против России
Трамп не сможет остановить санкции против России
10:26 841
Алиев ознакомился с работами на дороге Баку – Габала
Алиев ознакомился с работами на дороге Баку – Габала фото
10:04 1273
«Простая случайность», которую стремится скрыть власть
«Простая случайность», которую стремится скрыть власть и поэт, и гражданин, продолжение главной темы
01:24 7172
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана все еще актуально
25 мая 2025, 17:54 4528
Трамп: «Путин сошел с ума!»
Трамп: «Путин сошел с ума!» обновлено 10:00
10:00 7092
Россия массированно бьет по Украине
Россия массированно бьет по Украине новость дополнена
02:23 4811
Рубио начал свою игру. Скандал в Белом доме
Рубио начал свою игру. Скандал в Белом доме наша корреспонденция
00:56 8528

ЭТО ВАЖНО

Как Путин отвлекает внимание от фронта
Как Путин отвлекает внимание от фронта ISW
10:54 385
Азербайджан будет производить инсулин
Азербайджан будет производить инсулин фото
10:40 550
Пашинян лично изменит конституцию Армении
Пашинян лично изменит конституцию Армении новость дополнена
11:01 872
Китай готов поглотить Тайвань в любой момент
Китай готов поглотить Тайвань в любой момент
10:26 566
Трамп не сможет остановить санкции против России
Трамп не сможет остановить санкции против России
10:26 841
Алиев ознакомился с работами на дороге Баку – Габала
Алиев ознакомился с работами на дороге Баку – Габала фото
10:04 1273
«Простая случайность», которую стремится скрыть власть
«Простая случайность», которую стремится скрыть власть и поэт, и гражданин, продолжение главной темы
01:24 7172
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана
В интервью haqqin.az министр Байрактар раскрыл три задачи Эрдогана все еще актуально
25 мая 2025, 17:54 4528
Трамп: «Путин сошел с ума!»
Трамп: «Путин сошел с ума!» обновлено 10:00
10:00 7092
Россия массированно бьет по Украине
Россия массированно бьет по Украине новость дополнена
02:23 4811
Рубио начал свою игру. Скандал в Белом доме
Рубио начал свою игру. Скандал в Белом доме наша корреспонденция
00:56 8528
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться