CityNet представил ТВ-платформу нового поколения

Ведущий интернет-провайдер страны CityNet запустил ТВ-платформу нового поколения. Платформа предоставляет пользователям возможность беспрерывного просмотра на телевизорах, смартфонах, планшетах и через веб-браузер, а также одновременного просмотра нескольких каналов. Также с помощью CityNet TV можно перематывать прямой эфир, просматривать архив, записывать передачи и отмечать любимые каналы. Благодаря поддержке множества устройств платформа выступает в роли доступного развлекательного центра для всех.

CityNet TV предоставляет доступ к премиум-каналам, таким как BluTV, Setanta Sports, Dizi Channel и FilmBox. Кроме того, пользователи легко могут просматривать популярные приложения, такие как YouTube, Netflix, Amazon Prime и Spotify, прямо через платформу.