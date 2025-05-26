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Пашинян лично изменит конституцию Армении

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11:01 875

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон Армении, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

«Мы должны отправить соглашение в Конституционный суд. Тут нет выбора. Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», - сказал он на международном форуме Yerevan Dialogue.

Пашинян также отметил, что никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет, несмотря на провокации.

«И я верю, дамы и господа, что, несмотря на все споры, все провокации и так далее, никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет. Будет мир, и это кажется мне в высшей степени очевидным», - добавил он.

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