Азербайджан будет производить инсулин

Соглашение между сторонами предполагает локализацию на мощностях завода R-Pharm в Азербайджане трёх видов инсулина: РинГлар (инсулин гларгин), РинФаст (инсулин аспарт), РинФаст Микс (инсулин аспарт двухфазный), а также начало коммерческой реализации препаратов для лечения сахарного диабета.

ООО R-Pharm (входит в Группу компаний «Р-Фарм») и российская биотехнологическая компания ГЕРОФАРМ объявили о стратегическом партнерстве в области локализации препаратов для лечения социально значимых заболеваний в Азербайджане.

«Локализация производства инсулинов в Азербайджане – это важный шаг на пути повышения доступности жизненно важных лекарств для пациентов. Выпуск первой партии инсулинов подтверждает нашу готовность и дальше обеспечивать рынок качественными препаратами», – отметила Генеральный директор завода R-Pharm Наталья Баданина.

По данным Государственного комитета статистики, в 2023 году число больных сахарным диабетом в Азербайджане достигло более 320 тысяч человек, из них 30 тысячам пациентов диагностирован инсулинозависимый диабет. Российско-азербайджанское партнерство направлено на повышение доступности современных и эффективных лекарственных средств для граждан, страдающих этим заболеванием.

Локализация производства зарубежных фармацевтических препаратов в Азербайджане — важный этап, который способствует обеспечению местных пациентов высококачественными медикаментами, отвечающими международным стандартам.

«Компания ГЕРОФАРМ - крупнейший производитель инсулинов в СНГ по принципу полного цикла, и мы готовы делиться экспертизой в этом вопросе с партнерами. Надеемся, что наши совместные усилия с R-Pharm сделают значимый вклад в укрепление национального здравоохранения Азербайджана и повышение качества жизни пациентов с сахарным диабетом», - подчеркнул Петр Родионов, генеральный директор компании ГЕРОФАРМ.

Первый фармацевтический завод в Азербайджане R-Pharm функционирует в Пираллахинском промышленном парке с 2019 года. Производственный комплекс является одним из самых современных заводов на территории СНГ, включающий в себя производственные, лабораторные и логистические блоки. Площадь предприятия составляет 4,6 га, а производственная мощность превышает 250 млн единиц продукции в год.

ГЕРОФАРМ - международный производитель биотехнологических препаратов в соответствии со стандартами GxP. Сегодня портфель компании включает оригинальные препараты, биосимиляры генно-инженерных инсулинов человека и аналоги инсулинов, а также дженерики – всего более 35 лекарственных средств. ГЕРОФАРМ занимает 1-е место на инсулиновом рынке России и входит в ТОП-10 производителей инсулина в мире. Препараты компании представлены в России и 14 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Новое сотрудничество между R-Pharm и ГЕРОФАРМ— это значимый шаг в развитии фармацевтического сектора республики и улучшении качества медицинской помощи для населения.