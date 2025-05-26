Азербайджанские пловцы берут одну медаль за другой в Братиславе

В Словакии продолжается 38-й международный турнир по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и молодёжи — «Братиславская регата». В соревнованиях с участием спортсменов из более чем 20 стран сборная Азербайджана демонстрирует уверенное выступление.

Татьяна Смиловенко, ранее завоевавшая золото в одиночном заплыве на каноэ на дистанции 200 метров, вновь поднялась на высшую ступень пьедестала. На этот раз она стала первой в гонке на 500 метров, опередив всех соперниц.

В первый день турнира Алимурад Гаджизаде занял второе место в одиночном заплыве на байдарке на дистанции 200 метров.