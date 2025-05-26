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Как Путин отвлекает внимание от фронта

ISW
10:54 396

Президент России Владимир Путин использует удары по украинским городам и агрессивные риторические кампании для подрыва морального духа украинцев и убеждения Запада в том, что победа России в Украине неизбежна и что поддержка Украины бесполезна. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), комментируя последние российские атаки на Украину.

В отчете отмечается, что требования России не изменились за последние три года войны и игнорируют тот факт, что ситуация на поле боя резко поменялась, и российские наступления значительно замедлились.

«Однако Путин по-прежнему глубоко привержен отвлечению от реалий ситуации на поле боя, поскольку прекращение западной военной помощи Украине является единственной реальной надеждой России на победу в этой войне», - считают в ISW.

Аналитики отмечают, что российский лидер, по-видимому, считает, что значительные удары по украинским городам и агрессивная российская риторика против НАТО и восточноевропейских государств отвлекут достаточно внимания от медленного, изнурительного продвижения России на востоке Украины: «Путин, возможно, рассматривает текущее обсуждение возможного прекращения огня или мирного соглашения о прекращении войны как еще один критический момент среди сторонников Украины и намерен вызвать чувство безнадежности в Украине и на Западе и отговорить европейские столицы и США от дальнейшей помощи Украине, ложно изображая победу России как неизбежную».

При этом российские чиновники пытаются скрыть усугубляющиеся экономические и материальные ограничения России, которые мешают ей достигать значительных успехов на поле боя, отмечают аналитики.

В частности, Россия отдала приоритет быстрому развертыванию низкокачественных войск с минимальной подготовкой и боевым опытом ради незначительных успехов, что еще больше усложняет способность российских войск проводить сложные операции. Также российская оборонно-промышленная база не может производить бронетехнику и артиллерийские системы такими темпами, которые бы компенсировали нынешний темп потерь России.

«Кремль, возможно, переоценивает свою способность поддерживать долгосрочные военные действия и, по-видимому, пересматривает приоритеты своих усилий, чтобы убедить Запад уступить российским требованиям в свете экономических и военных ограничений России», - подчеркивают аналитики.

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