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Макрон объяснил пощечину от супруги

видео; обновлено 16:38
16:38 4153

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал видео, на котором его супруга Брижит наносит ему пощечину во время выхода из самолета во Вьетнаме.

По его словам, это не «семейная сцена», как предположили СМИ, а обычная безобидная перепалка.

«Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало чуть ли не планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились», — заявил Макрон журналистам. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в X.

Ранее Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей супруги Брижит.

Пресс-служба французского лидера назвала произошедшее «супружеской ссорой».

*** 11:41

Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.

«Кадры вызвали широкий резонанс в социальных сетях», — говорится в материале.

Отмечается, что инцидент произошел по время визита фрунцузского лидера во Вьетнам.

На кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета. В этот момент появляется рука его жены, которой не видно полностью, и наносит ему легкий удар. Отмечается, что подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

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