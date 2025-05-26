Макрон объяснил пощечину от супруги

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал видео, на котором его супруга Брижит наносит ему пощечину во время выхода из самолета во Вьетнаме.

По его словам, это не «семейная сцена», как предположили СМИ, а обычная безобидная перепалка.

«Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой, но, к моему удивлению, это стало чуть ли не планетарной катастрофой. Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились», — заявил Макрон журналистам. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в X.

Ранее Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где президент Франции Эммануэль Макрон получает пощечину от своей супруги Брижит.

Пресс-служба французского лидера назвала произошедшее «супружеской ссорой».