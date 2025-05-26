Ильхам Алиев в Исмаиллы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Исмаиллы принял участие в открытии нового производственного предприятия ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers.
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В понедельник, 26 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Исмаиллы.
В рамках поездки в Исмаиллы глава государства принял участие в открытии здания лицея интернатного типа «Талыстан», построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.