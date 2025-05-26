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Новый план Израиля по Газе

12:15 1012

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие два месяца планирует установить полный контроль над 75% сектора Газа и разместить более чем 2-миллионное население анклава на оставшейся территории. Об этом со ссылкой на документы ЦАХАЛ пишет газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что, по данным армии, пока Израиль контролирует около 40% территории Газы. Указанные цели сопряжены с новым расширением наземной операции еврейского государства, оно предполагает полную зачистку захватываемой территории от инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, снос большей части зданий и оккупацию на ближайшую перспективу.

Мирное население Газы должно будет расположиться в трех «зонах безопасности» - центре города Газа, городе Дейр-эль-Балах и лагере беженцев Нусейрат. Созданный при поддержке Израиля и США Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF) должен будет распределять продукты и другие товары первой необходимости в этих зонах.

Как отмечает газета, фокус внимания ЦАХАЛ переключается с уничтожения боевиков ХАМАС прежде всего на мероприятия по установлению стабильного контроля за территориями. По данным израильской армии, в Газе располагается порядка 900 км подземных тоннелей ХАМАС, уничтожить удалось около 25% из них. При этом, как указывает издание, при проведении операций сопутствующий ущерб составляет два-три мирных жителя анклава на одного убитого боевика ХАМАС. В ЦАХАЛ объясняют такое соотношение тем, что радикалы используют мирных граждан в качестве живого щита.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. 18 мая Израиль объявил о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». Ее целью заявлен окончательный разгром палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников.

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