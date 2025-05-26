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Иран продолжает дерзить США

12:32 666

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не примет идею создания ближневосточного ядерного консорциума как альтернативу национальной программе обогащения урана.

По его словам, Иран поддерживает участие стран региона в мирных ядерных проектах, но не готов отказаться от собственного суверенного права на обогащение топлива.

«Мы поддержим участие ближневосточных стран в производстве ядерного топлива для мирных целей, но это не заменит обогащение урана внутри Ирана», — подчеркнул он на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом SNN.

Кроме того, Багаи сообщил, что вопрос заключения временного соглашения с США не рассматривается в рамках текущих непрямых переговоров по ядерной программе.

«Временное соглашение с США не стоит на повестке дня. Поэтому во время пятого раунда переговоров этот вопрос даже не обсуждался», — отметил он.

Заявления прозвучали на фоне продолжающихся попыток международного сообщества найти компромиссное решение по ядерной программе Ирана и избежать дальнейшей эскалации.

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