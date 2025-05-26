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«Зеленый геноцид» в Баку, Сумгаите и Апшероне

Ульвия Худиева
12:49 948

Государственная служба экологической безопасности за последнюю неделю выявила факты незаконной вырубки зеленых насаждений на территории Баку, Сумгаита и Апшеронского района, сообщили haqqin.az в ведомстве.

В ходе расследования было установлено, что на территории, принадлежащей Avant Group MTK на пересечении улиц Сабита Оруджева, Натика Алиева и Афияддина Джалилова в Хатаинском районе Баку, на территории ресторана Amore возле дороги Сумгаит-Новханы, на территории около поста экологического контроля, принадлежащей ООО Qar-Daş Company, а также на территории около жилого комплекса Qurtuluş в поселке Масазыр Апшеронского района были вырублены деревья, в результате чего природе был нанесен ущерб в размере 117 300 манатов.

Поскольку размер ущерба, причиненного природе, по каждому факту образует состав преступления, собранные материалы готовятся к направлению в правоохранительные органы для правовой оценки.

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