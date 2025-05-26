Трамп требует больше танков

По его словам, приоритет будет отдан высокотехнологичным отраслям и военной промышленности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не собирается возвращать в страну производство товаров массового потребления, таких как текстиль или обувь.

«Мы не собираемся шить футболки и кроссовки. Нам нужны танки, корабли, искусственный интеллект, чипы и компьютеры. Что-то грандиозное», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о возможных последствиях тарифной политики.

2 апреля Трамп объявил о введении универсальных таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. Тариф в 10% начал действовать 5 апреля, индивидуальные пошлины — с 9 апреля. Позднее их частично приостановили на 90 дней для ряда стран в рамках торговых переговоров, сохранив общий тариф в 10%.

В Белом доме пояснили, что пауза нужна для достижения новых соглашений с партнёрами, а приоритеты Вашингтона — это защита интересов высокотехнологичных и оборонных отраслей.