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Семья Трампа заработала больше всех лидеров в истории США

13:05 692

Семья президента США Дональда Трампа получила рекордную финансовую выгоду от пребывания у власти, сообщает The New York Times.

По информации издания, только на операциях с криптовалютами и мемкоинами Дональд и Мелания Трамп заработали $320 млн. Это — без учета зарубежной недвижимости и элитного клуба в Вашингтоне, членство в котором стоит $500 тысяч.

Газета также упоминает предложение Джеффа Безоса снять фильм о Мелании Трамп с гонораром $28 млн, а также подарок от властей Катара — личный Boeing 747 стоимостью $200 млн. Это признано самым дорогим подарком в истории США.

NYT отмечает, что Трамп сделал нормой то, что ранее могло бы вызвать политический скандал. Он, по утверждению издания, упразднил контрольные и этические механизмы, уволил государственных инспекторов и усилил контроль над Конгрессом, судами и ФБР.

В Белом доме утверждают, что Трамп был успешным бизнесменом задолго до избрания и не использует свое положение в корыстных целях. Также отмечается, что он продолжает получать прибыль от бизнеса своих сыновей.

По оценке NYT, общее состояние семьи Трампа в марте 2025 года достигло $5,1 млрд, что на $1,2 млрд больше, чем годом ранее.

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