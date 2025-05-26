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В Баку ожидается 30-градусная жара

13:06 796

Во вторник, 27 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - 25-30°. Атмосферное давление понизится с 763 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, к вечеру в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки и грозы. Местами не исключаются ливни, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 27-32°, в горах ночью 5-10, днем - 15-20°.

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