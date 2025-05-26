В Ереване довольны встречей Алиева и Пашиняна

Встреча лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Албании была конструктивной, сказал журналистам на полях форума «Ереванский диалог» заместитель главы армянского МИД Ваан Костанян.

«По нашей оценке, встреча прошла довольно конструктивно. И руководители двух стран выразили готовность продолжить обсуждения относительно подписания мирного договора», - сказал он.

В Ереване заявили, что в ближайшем будущем будет возможность продолжить обсуждения с азербайджанской стороной.

Встреча Алиев-Пашинян состоялась на полях 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране 16 мая.