Идеи не умирают. Умирают лишь авторы

Он ушел внезапно - тихо, без сенсаций, словно растворился в воздухе. 25 мая 2001 года, на фоне весеннего Парижа, переполненного модными витринами и шумом туристов, Альберто Корда принимал участие в открытии собственной фотовыставки. В это мгновение его сердце остановилось, словно последний стоп-кадр в жизни. Он покинул этот мир на 74-м году жизни, вдали от своей страстной, несмолкающей Кубы. Корду называли «фотографом Кубинской революции». Это звание звучит сегодня почти архаично, но в своем времени оно было живым. Потому что революция, как и фотография, не терпит созерцательности, дистанции — она требует соучастия, близости, веры. На культурном фронте, где пулям противостояли образы, Корда был бойцом на передовой. Его фотоаппарат служил не амбициям, а идее, и этот выбор был беззаветным, почти монашеским. В XXI веке, в котором капитал стал фетишем, а комфорт — новой религией, такие люди, как Корда, кажутся пришельцами с другой вселенной. Он не стремился к привилегиям, не искал выгод, не претендовал на славу. Когда его спрашивали о мотивах, он отвечал: «Я просто вносил свой вклад в дело Революции».

Сегодня эти слова звучат почти как анахронизм. Но именно такие люди, как Корда, и несли в себе огонь перемен. Символично, что он ушел в первый год нового столетия, словно бы передав эстафету времени. И в духе строфы Высоцкого - «в гости к Богу не бывает опозданий» - Корда не опоздал. Он просто взял и ушел, когда его эпоха перелистнула последнюю страницу. На протяжении десяти лет Корда был личным фотографом Фиделя Кастро, свидетелем и хроникером одного из самых противоречивых экспериментов в истории человечества. Но в мировую историю он вошел благодаря единственному кадру - портрету Че Гевары. Молчаливый профиль с пронзительным взглядом. Это фото стало не просто символом, а иконой, в которой мир открыл для себя нового Спартака, нового Иисуса, нового Прометея. Снимок был сделан 5 марта 1960 года в Гаване, во время прощания с погибшими бельгийскими моряками, которые доставляли продовольствие революционной Кубе. Их судно взорвали агенты ЦРУ. Че стоял на трибуне — молчаливый, сосредоточенный, с огнем в глазах. И в этом взгляде трагедия века, вера в невозможное и печать предчувствия конца.

Но фотография тогда не была опубликована. Газета выбрала снимок Фиделя Кастро. А портрет Че Корда повесил у себя дома. Так он и остался бы личным сувениром истории, если бы в 1967 году в дом Корды не зашел Джанджакомо Фельтринелли — богатейший человек Италии, издатель, левый радикал, человек, который носил в портфеле «Доктора Живаго» и динамит. Он был очарован изображением и увез снимок в Милан. Когда Че Гевара попал в Боливии в окружение, Фельтринелли, не задумываясь, помчался его спасать. Но итальянца арестовали и выслали обратно. Через несколько месяцев Че был убит, и тогда Фельтринелли выпустил тот самый портрет постером. Два миллиона экземпляров разлетелись мгновенно. Парижские студенты, американские хиппи, латиноамериканские повстанцы — все увидели в лице неистового кубинца отражение свободы, которой они молились. Так образ Че стал брендом. А бренд, как известно, - это уже товар. Кто-то считал это новым этапом борьбы за умы молодежи. Корда — нет. Впрочем, он не протестовал. Не требовал авторских отчислений, не подавал в суд. Считал: пусть его фотография распространяется многомиллионными тиражами, если это помогает делу. Он был до конца верен себе. Даже когда рекламщики начали лепить лицо Че на все подряд — от кофе до компьютеров.