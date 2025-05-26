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Turkish Airlines отменила рейсы в Петербург

13:22 942

Сегодня утром, 26 мая 2025 года, в нескольких российских аэропортах были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов в связи с угрозой атак беспилотников.

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 8:30 по московскому времени были приостановлены полёты. Решение о временной приостановке деятельности аэропортов было принято для обеспечения безопасности полётов. Кроме того, в аэропорту Внуково также были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Авиакомпания Turkish Airlines отменила пять рейсов из Санкт-Петербурга в турецкие города, которые должны были состояться в ночь с 25 на 26 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Из расписания следует, что иностранный перевозчик отменил четыре рейса из российского города в Анталью и один в Стамбул. Причина произошедшего неизвестна.

Кроме того, в нескольких городах Тульской области сообщается о масштабных перебоях с электроснабжением. В частности, в Алексине и ряде районов Тулы, включая Привокзальный, свет исчез около 23:10 — отключения затронули не менее семи улиц.

Перед блэкаутом очевидцы слышали до 14 громких взрывов в небе.

Помимо этого, в Кинешме Ивановской области в результате ночной атаки БПЛА поврежден склад материально-технического обеспечения Дмитровского химического завода.

Как минимум 2 беспилотника попали по территории ДХЗ в ночь на 26 мая, выяснила ASTRA. По данным источников в МЧС РФ, повреждение получило здание склада материально-технического обеспечения. Пострадавших нет.

В Оперштабе Ивановской области ранее заявили, то на «промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки».

Как сказано на сайте Дмитровского химического завода, он «является крупным российским производителем широкой линейки химической продукции для различных отраслей промышленности и народного хозяйства».

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