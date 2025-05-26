Евреи восстали

Сана (Йемен). Протесты против Израиля и США
Тель-Авив (Израиль). Израильтяне требуют от Нетаньяху прекратить атаки на сектор Газа
Хан-Юнис (Газа). Похороны погибших в результате израильских ударов
Киев (Украина). Взрыв озаряет небо над городом во время атаки российского беспилотника
Мадрид (Испания). Демонстрация в защиту общественного здравоохранения
Канны (Франция). Иранский режиссер Джафар Панахи, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля
Санкт-Петербург (Россия). Светомузыкальное шоу «Поющие мосты»