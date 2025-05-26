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Мужчина осквернил плакат шехида. Пришлось умолять о прощении

13:31 984

В городе Горадизе Физулинского района проводится расследование по факту возможного проявления неуважения к плакату с фотографией шехида.

Как сообщили haqqin.az в региональной группе пресс-службы МВД, в настоящее время по данному делу в Физулинском районном отделе полиции ведется проверка.

Собранные материалы будут переданы в суд для правовой оценки действий участников.

Местные СМИ отмечают, что женщина, попавшая на камеру, является матерью шехида Вугара Заманова, погибшего в Отечественной войне. На кадрах, распространенных в социальных сетях, она требует извинений от мужчины, который проявил неуважение к памятному плакату ее сына. Женщина заставила его встать на колени и извиниться, а мужчина в ответ умолял о прощении. Какими именно действиями он оскорбил память шехида — пока не уточняется.

Отметим, что Вугар Заманов (1995 г.р.) погиб 5 ноября 2020 года в боях за Дашалты.

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