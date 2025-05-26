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В Тбилиси заявили: «Пока солдаты НАТО прятались, грузины стояли на передовой…»

13:31 662

Пока некоторые страны НАТО «прятались в штабах», грузинские солдаты «стояли на передовой» в Афганистане, заявил журналистам председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

По его словам, Грузия не только обрела независимость, но и стала ответственным членом международного сообщества.

«Мы участвовали во многих международных миссиях. Некоторые страны-члены НАТО, прячась в своих штабах, отправляли в Афганистан контингент всего в 30 человек, а грузинские солдаты стояли на передовой. Это вклад Грузии в международную безопасность», - сказал спикер парламента.

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