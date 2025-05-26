Мир между Баку и Ереваном Фицо назвал «мощным сигналом для Европы»

Мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией станет мощным сигналом для Европы о том, что конфликт можно разрешить дипломатическими усилиями. Так заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на международной конференции «Ереванский диалог — 2025».

«Сделанное ранее в этом году заявление (о завершении работы над текстом соглашения) — решающий шаг на пути к прочному миру и безопасности в регионе. Важно сохранить и обеспечить плавное завершение этого процесса», — отметил Фицо, которого цитируют армянские СМИ.

Премьер Словакии также выразил поддержку более тесным отношениям между Арменией и ЕС. «Словакия готова поделиться своим опытом — от рыночных и социальных реформ до полной реализации потенциала соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и диалога по либерализации визового режима между ЕС и Арменией», — заявил Фицо.