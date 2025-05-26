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Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
13:41 943

В очередной раз премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается выдать формальное маневрирование за прорыв на пути к миру с Азербайджаном.

Выступая на форуме «Ереванский диалог», он озвучил позицию, которую преподнес как «решение» одной из ключевых проблем в переговорах. По словам премьер-министра, если Конституционный суд признает будущий мирный договор противоречащим Основному закону Армении, то он готов инициировать внесение изменений в Конституцию Армении.

На первый взгляд, это заявление звучит как проявление доброй политической воли. Но при более внимательном рассмотрении становится очевидно, что речь идет не о стратегии прорыва в переговорном процессе, а о тактической риторике. Или, другими словами, о попытке переложить ответственность с правительства на судебную систему, а затем при необходимости референдума - и на народ Армении. Тем самым Пашинян фактически переводит вопрос из сферы политических решений в плоскость юридических процедур с неопределенным исходом и сроками, сохраняя возможности дальнейших маневров и отсрочек.

В то время как в Армении действительно ведется работа над проектом новой Конституции, власти всячески избегают ответа на главный вопрос — будет ли в ней зафиксирован отказ Армении от претензий на Карабах

Суть проблемы остается прежней: в преамбуле действующей Конституции Армении содержатся отсылки к Декларации о независимости 1990 года, в которой прямо зафиксированы территориальные притязания на Карабах. Для Азербайджана это — прямое препятствие к подписанию мирного договора. Официальный Баку последовательно и неоднократно подчеркивал: устранение из Конституции любых положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, является необходимым и принципиальным условием для заключения мирного договора.

Но ответ Пашиняна на этот вызов уклончив и расплывчат. Вместо четкой позиции он апеллирует к юридическим тонкостям, ссылаясь на решение Конституционного суда от 2024 года, согласно которому преамбула не обладает самостоятельной юридической силой.

В ответ Азербайджан совершенно справедливо подчеркивает, что казуистика на базе юриспруденции и филологии не может заменить официальный и недвусмысленный отказ Армении от ее территориальных притязаний. Необходимо политическое решение, закрепленное в новой Конституции, а не попытка размыть проблему под видом правовой интерпретации.

В то время как в Армении действительно ведется работа над проектом новой Конституции, власти всячески избегают ответа на главный вопрос — будет ли в ней зафиксирован отказ Армении от претензий на Карабах. Вместо этого они маневрируют, предлагая потенциальное изменение Основного закона лишь в том случае, если Конституционный суд признает несоответствие будущего соглашения действующему праву.

А Ильхам Алиев вновь подтвердил неизменность позиции Баку

Таким образом, Пашинян строит свое предложение по принципу «после — значит, никогда». То есть вначале подписание соглашения, затем юридическая проверка и только потом возможные изменения в Конституции. Однако эта логическая цепочка лишена правовой и политической гарантии. Более того, фактически она означает, что пока соглашение не подписано и пока Конституционный суд не вынес заключение, власти Армении не намерены брать на себя никаких обязательств.

Реальным шагом Армении к выходу из тупика могло бы стать включение требований Азербайджана в проект новой Конституции с последующим вынесением документа на референдум — желательно в связке с парламентскими выборами, которые ожидаются в Армении в 2026 году. Что позволило бы перейти от декларативной риторики к юридическим и политически значимым действиям.

Однако нынешний подход Пашиняна отодвигает перспективу подписания мирного соглашения на неопределенное будущее. Судя по всему, власти Армении предпочитают сохранять пространство для маневра как на внутренней, так и на внешнеполитической арене. Такой подход не только тормозит переговорный процесс, но и усиливает недоверие между сторонами.

Очевидно, что в Баку заявления Пашиняна о возможной и условной инициативе по изменению Конституции будут восприняты как очередная попытка затянуть процесс и уйти от прямого выполнения требований Баку. В этих условиях единственный путь к преодолению тупика — это официальный и однозначный отказ Армении от любых территориальных претензий, закрепленный в тексте новой Конституции.

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь подтвердил неизменность позиции Баку, заявив, что «Армения рано или поздно будет вынуждена принять требования Азербайджана».

Отсюда и вывод: если армянское руководство действительно стремится к миру, то первый шаг на этом пути должен быть сделан не в зале суда, а на уровне политического решения.

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