Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик

В очередной раз премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается выдать формальное маневрирование за прорыв на пути к миру с Азербайджаном. Выступая на форуме «Ереванский диалог», он озвучил позицию, которую преподнес как «решение» одной из ключевых проблем в переговорах. По словам премьер-министра, если Конституционный суд признает будущий мирный договор противоречащим Основному закону Армении, то он готов инициировать внесение изменений в Конституцию Армении. На первый взгляд, это заявление звучит как проявление доброй политической воли. Но при более внимательном рассмотрении становится очевидно, что речь идет не о стратегии прорыва в переговорном процессе, а о тактической риторике. Или, другими словами, о попытке переложить ответственность с правительства на судебную систему, а затем при необходимости референдума - и на народ Армении. Тем самым Пашинян фактически переводит вопрос из сферы политических решений в плоскость юридических процедур с неопределенным исходом и сроками, сохраняя возможности дальнейших маневров и отсрочек.

Суть проблемы остается прежней: в преамбуле действующей Конституции Армении содержатся отсылки к Декларации о независимости 1990 года, в которой прямо зафиксированы территориальные притязания на Карабах. Для Азербайджана это — прямое препятствие к подписанию мирного договора. Официальный Баку последовательно и неоднократно подчеркивал: устранение из Конституции любых положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, является необходимым и принципиальным условием для заключения мирного договора. Но ответ Пашиняна на этот вызов уклончив и расплывчат. Вместо четкой позиции он апеллирует к юридическим тонкостям, ссылаясь на решение Конституционного суда от 2024 года, согласно которому преамбула не обладает самостоятельной юридической силой. В ответ Азербайджан совершенно справедливо подчеркивает, что казуистика на базе юриспруденции и филологии не может заменить официальный и недвусмысленный отказ Армении от ее территориальных притязаний. Необходимо политическое решение, закрепленное в новой Конституции, а не попытка размыть проблему под видом правовой интерпретации. В то время как в Армении действительно ведется работа над проектом новой Конституции, власти всячески избегают ответа на главный вопрос — будет ли в ней зафиксирован отказ Армении от претензий на Карабах. Вместо этого они маневрируют, предлагая потенциальное изменение Основного закона лишь в том случае, если Конституционный суд признает несоответствие будущего соглашения действующему праву.