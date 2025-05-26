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Кремль о меморандуме с Киевом и ударах по Украине

13:50 571

Россия пока не передавала Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре, работа продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российский проект меморандума пока не передан, работа продолжается, это серьезный проект, проект серьезного документа, требует тщательной выверки и подготовки», - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что реализация стамбульских договоренностей будет продолжена. «Что касается обмена пленными, во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, он будет продолжен, речь идет о выполнении стамбульских договоренностей», - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что на данный момент нет понимания по месту и срокам проведения следующего раунда переговоров с Киевом.

«Пока по продолжению переговорного процесса и по месту проведения пока понимания нет. Нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока об этом говорить преждевременно», - заявил представитель Кремля.

Песков также назвал российские удары по Украине ответом на украинские атаки. «Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям», — сказал Песков.

Украинские города подвергаются комбинированным ударам третий день подряд. В воскресенье, 25 мая, жертвами атак стали как минимум 12 человек.

На прошлой неделе российские города, в том числе Москва, подверглись атакам украинских беспилотников. По данным Минобороны, с вечера 20 мая по утро 23 мая над территорией Москвы и Московской области было сбито 109 беспилотников.

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