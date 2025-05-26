Фидан не теряет зря времени в Москве

Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на Стамбульских мирных переговорах между РФ и Украиной.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Москве встречу с помощником президента России Владимиром Мединским, говорится в сообщении в аккаунте МИД Турции в соцсети Х.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудит войну в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Естественно, главная тема», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. «И все-таки Фидан приезжает на переговоры с Лавровым. На этих переговорах, конечно, будет главной темой обсуждение двусторонних отношений. Ну и, разумеется, и обмен мнениями по российско-украинской войне будет обязательным», — сказал он.

Хакан Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26–27 мая. Как сообщала представитель российского МИДа Мария Захарова, с Сергеем Лавровым он планирует обсудить региональную проблематику с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Южном Кавказе, Черноморском регионе.

По данным турецкого МИДа, Хакан Фидан также намерен встретиться с Владимиром Мединским — помощником президента и главой российской делегации на переговорах с Украиной.