Европейские лидеры вразумляют «Грузинскую мечту»

В обращении подчеркивается, что Франция, Германия и Польша остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также поддерживают ее европейский выбор: «Мы хотим направить грузинскому народу послание дружбы и солидарности и подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Мы поддерживаем демократические и европейские устремления грузинского народа, который стремится быть частью европейской семьи».

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили с совместным заявлением по случаю Дня независимости Грузии. Лидеры трех стран выразили поддержку грузинскому народу и раскритиковали действия правительства «Грузинской мечты».

Лидеры Веймарского треугольника призвали власти Грузии возобновить диалог с оппозицией и гражданским обществом, подчеркивая, что это необходимо для преодоления текущего политического кризиса.

Это не первое заявление стран Веймарского треугольника по ситуации в Грузии. Ранее главы МИД Франции, Германии и Польши уже призывали Тбилиси рассмотреть возможность проведения новых парламентских выборов.

Политическая напряженность в Грузии сохраняется с ноября 2024 года, когда правящая партия «Грузинская мечта» объявила о приостановке евроинтеграции.