В каком армянском городе Франция откроет консульство?

Франция откроет консульское агентство в Горисе. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

«В Сюнике, в Горисе, скоро пройдет 5-я конференция на тему «Децентрализованное сотрудничество». Это очень важное сотрудничество между нашими двумя странами. То, что она будет проходить в Сюнике, является также политическим сигналом», - сказал Барро.

По его словам, Франция взяла на себя долгосрочные обязательства перед Арменией: подписан ряд документов, которые станут основой этих отношений.

Барро отметил, что в ближайшее время французское агентство по международному сотрудничеству Expertise France откроет свое представительство в Армении.