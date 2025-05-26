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В каком армянском городе Франция откроет консульство?

15:03 1190

Франция откроет консульское агентство в Горисе. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

«В Сюнике, в Горисе, скоро пройдет 5-я конференция на тему «Децентрализованное сотрудничество». Это очень важное сотрудничество между нашими двумя странами. То, что она будет проходить в Сюнике, является также политическим сигналом», - сказал Барро.

По его словам, Франция взяла на себя долгосрочные обязательства перед Арменией: подписан ряд документов, которые станут основой этих отношений.

Барро отметил, что в ближайшее время французское агентство по международному сотрудничеству Expertise France откроет свое представительство в Армении.

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