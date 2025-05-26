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И сирийцы избавились от Русского дома

15:26 1208

Деятельность Русского дома в Сирии временно заморожена.

Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью ТАСС.

По его словам, решение связано со сменой политического режима в стране и нестабильной ситуацией в сфере безопасности.

«Он был заморожен в связи с известными обстоятельствами — сменой режима в Сирии. Мы ждем, когда обстановка позволит нам вернуться и возобновить эту работу», — пояснил Примаков.

Также временно приостановлен набор студентов из Сирии для обучения в российских вузах. Это обусловлено трудностями с проверкой документов и идентификацией кандидатов. Сейчас квоты на обучение заполняются за счет тех сирийских студентов, которые уже обучаются в России и переходят на следующий уровень образования. Также рассматриваются заявки сирийцев, находящихся за пределами страны.

8 декабря 2024 года сирийские вооруженные группировки объявили о захвате Дамаска и свержении президента Башара Асада.

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