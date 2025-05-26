USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

Азербайджан вернул Бердзенадзе грузинам

15:25 1299

Задержанный в Азербайджане гражданин Грузии экстрадирован на родину, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Грузии о выдаче гражданина Грузии Иракли Бердзенадзе (1987 г.р.), объявленного в международный розыск в 2019 году и заочно осужденного решением Тбилисского городского суда от 25 октября 2023 за присвоение и незаконную предпринимательскую деятельность.

Бердзенадзе задержали в Азербайджане в феврале этого года. Он был передан компетентным органам Грузии в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
16:57 326
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
16:22 921
Европа разрешила бить своим оружием по России
Европа разрешила бить своим оружием по России
15:57 1723
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
15:52 1064
Ильхам Алиев в Исмаиллы
Ильхам Алиев в Исмаиллы фото; обновлено 15:05
15:05 4296
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву обновлено 14:50
14:50 3439
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
13:41 3510
Пашинян о войне Армении с Азербайджаном
Пашинян о войне Армении с Азербайджаном ОБНОВЛЕНО 14:59
14:59 6885
Кремль ответил на резкие заявления Трампа в адрес Путина
Кремль ответил на резкие заявления Трампа в адрес Путина обновлено 13:50
13:50 14438
Кремль о меморандуме с Киевом и ударах по Украине
Кремль о меморандуме с Киевом и ударах по Украине
13:50 2048
Идеи не умирают. Умирают лишь авторы
Идеи не умирают. Умирают лишь авторы и поэт, и гражданин
13:12 1805

ЭТО ВАЖНО

В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
16:57 326
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
16:22 921
Европа разрешила бить своим оружием по России
Европа разрешила бить своим оружием по России
15:57 1723
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
15:52 1064
Ильхам Алиев в Исмаиллы
Ильхам Алиев в Исмаиллы фото; обновлено 15:05
15:05 4296
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву обновлено 14:50
14:50 3439
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
13:41 3510
Пашинян о войне Армении с Азербайджаном
Пашинян о войне Армении с Азербайджаном ОБНОВЛЕНО 14:59
14:59 6885
Кремль ответил на резкие заявления Трампа в адрес Путина
Кремль ответил на резкие заявления Трампа в адрес Путина обновлено 13:50
13:50 14438
Кремль о меморандуме с Киевом и ударах по Украине
Кремль о меморандуме с Киевом и ударах по Украине
13:50 2048
Идеи не умирают. Умирают лишь авторы
Идеи не умирают. Умирают лишь авторы и поэт, и гражданин
13:12 1805
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться