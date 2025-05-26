Азербайджан вернул Бердзенадзе грузинам

Задержанный в Азербайджане гражданин Грузии экстрадирован на родину, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Грузии о выдаче гражданина Грузии Иракли Бердзенадзе (1987 г.р.), объявленного в международный розыск в 2019 году и заочно осужденного решением Тбилисского городского суда от 25 октября 2023 за присвоение и незаконную предпринимательскую деятельность.

Бердзенадзе задержали в Азербайджане в феврале этого года. Он был передан компетентным органам Грузии в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.