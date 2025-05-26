Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС

Война в Украине причинила невероятные страдания ни в чем не повинным людям. Она также затронула миллионы людей во всем мире, вызвав рост цен на сельскохозяйственную продукцию или усложнив цепочки поставок. Об этом сегодня, 26 мая, в ходе выступления на международной конференции «Ереванский диалог — 2025» заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По словам Фицо, «очевидно, что ни Украина, ни Россия не могут добиться стратегического прорыва на поле боя, и военного решения этого конфликта не существует».

«Мы поддерживаем инициативу президента Трампа о 30-дневном всеобъемлющем прекращении огня, за которым последуют мирные переговоры между двумя сторонами. Мы надеемся, что прямые переговоры между Украиной и Россией, которые начались в Стамбуле, продолжатся и принесут результаты. Как вы знаете, Украина является нашим крупнейшим соседом, и мы хотим, чтобы демократические, суверенные, стабильные и процветающие соседи жили в мире. Это наш жизненно важный национальный интерес.

Мы помогали с самого начала. С начала войны, конфликта в Украине Словакия предоставила общую помощь на сумму 3,5 миллиарда евро, что делает нас одной из стран с самым высоким уровнем солидарности с Украиной с точки зрения соотношения помощи к ВВП страны. Если Украина будет соответствовать этим критериям, мы поддержим интеграцию в Европейский союз», - отметил он.