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Европа разрешила бить своим оружием по России

15:57 1727

Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на дальность ударов по России для Украины, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году западные страны предоставляли Украине военную помощь, включая дальнобойные системы, такие как британские Storm Shadow и французские SCALP. Однако поставки сопровождались ограничениями на использование этих вооружений по целям на территории России, чтобы избежать эскалации конфликта.

В Германии вопрос поставок крылатых ракет Taurus с дальностью до 500 км вызывал острые дебаты. Канцлер Олаф Шольц выступал против передачи этих ракет Украине, опасаясь, что их использование по российской территории может втянуть Германию в прямой конфликт. В то же время лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, ставший канцлером после выборов в феврале 2025 года, последовательно выступал за передачу Украине дальнобойных вооружений. Он подчеркивал, что ограничения по дальности вынуждают Украину «сражаться с одной рукой, связанной за спиной».

После вступления Мерца в должность канцлера Германия изменила свою позицию, одобрив поставку Украине дополнительной военной помощи на сумму 3 миллиарда евро, включая системы ПВО, артиллерию и бронетехнику. Это решение стало частью более масштабного плана по увеличению оборонных расходов Германии, включая реформу бюджетных ограничений и выделение до 1 триллиона евро на оборону и инфраструктуру.

Великобритания и Франция также усилили свою поддержку Украины, предоставляя дальнобойные ракеты и разведывательные данные. Франция, в частности, активизировала поставки вооружений после приостановки военной помощи Украине со стороны США.

Изменение политики западных стран происходит на фоне неопределенности в отношении дальнейшей поддержки Украины со стороны США. В ответ на это европейские страны активизировали усилия по укреплению собственной обороноспособности. В марте 2025 года Европейский союз утвердил программу займов на сумму 150 миллиардов евро для усиления оборонных возможностей, что стало частью более широкой инициативы по переоснащению Европы на сумму 800 миллиардов евро.

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