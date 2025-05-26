Макрон: Мир возможен только через жесткое давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен прибегнуть к угрозе масштабных санкций, чтобы принудить Россию к миру.
Об этом он сообщил журналистам во время визита во Вьетнам.
Трансляция его заявления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.
«Я приветствую мирную инициативу Соединенных Штатов, но сегодня необходимы рычаги воздействия. Единственный способ — это угроза масштабных санкций», — заявил французский лидер.
Макрон подчеркнул, что достижение соглашения о прекращении огня в Украине является приоритетом для Франции и ее партнеров, после чего можно будет начать обсуждение «справедливого и прочного мира».