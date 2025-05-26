Макрон: Мир возможен только через жесткое давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен прибегнуть к угрозе масштабных санкций, чтобы принудить Россию к миру.

Об этом он сообщил журналистам во время визита во Вьетнам.

Трансляция его заявления велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.