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Словакия предложила Армении производить оружие

16:22 930

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с главой правительства Армении Николом Пашиняном в Ереване заявил о готовности «наладить сотрудничество в сфере оборонной промышленности и начать совместное производство вооружений».

«Если страны не будут сами производить оружие, это сделает кто-то другой — и нам придется покупать у них. Если мы вынуждены тратить значительные средства на оборону, то давайте делать то, что в наших силах: производить продукцию, соответствующую нашим потребностям. Такое сотрудничество позволит нам избежать зависимости от других крупных партнеров, в том числе от Североатлантического альянса», — цитируют его армянские СМИ.

Фицо также выразил удовлетворение тем, что услышал от Пашиняна оценки о ходе мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Он заверил, что эта информация очень ценна для него, пообещав поделиться ею с коллегами из Евросоюза.

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