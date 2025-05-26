Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank

Yelo Bank выступил главным партнером крупнейшего в регионе мероприятия, посвященного женскому лидерству — SHE Congress 2025. В этом году конгресс проходил под девизом Beyond Now — Creating What Lives On и включал обсуждения актуальных вопросов личного и профессионального развития женщин. В мероприятии приняли участие более 500 местных и международных экспертов, известных своими достижениями в различных сферах. Конгресс был посвящён вызовам, с которыми сталкиваются женщины-лидеры, инновационным подходам к их преодолению, а также роли инклюзивности в современном бизнесе.

От Yelo Bank на мероприятии выступила заместитель председателя совета директоров Гюнай Джалилова. В своей вступительной речи она подчеркнула важность укрепления женского лидерства и устойчивого развития как ключевых факторов долгосрочного успеха. Гюнай Джалилова отметила, что один из главных принципов в бизнесе и карьере — не останавливаться на достигнутом, а стремиться к постоянному росту и внедрению инноваций. Она также подчеркнула, что наставничество и передача знаний формируют цепочку поддержки, которая играет важную роль в обеспечении устойчивого развития. Конгресс запомнился вдохновляющими выступлениями, историями успеха и ценными возможностями для установления деловых контактов. Кроме того, участники получили шанс выиграть современные банковские продукты в лотерее, организованной Yelo Bank.