Очередной SHE Congress успешно завершился при поддержке Yelo Bank

Yelo Bank выступил главным партнером крупнейшего в регионе мероприятия, посвященного женскому лидерству — SHE Congress 2025. В этом году конгресс проходил под девизом Beyond Now — Creating What Lives On и включал обсуждения актуальных вопросов личного и профессионального развития женщин.

В мероприятии приняли участие более 500 местных и международных экспертов, известных своими достижениями в различных сферах. Конгресс был посвящён вызовам, с которыми сталкиваются женщины-лидеры, инновационным подходам к их преодолению, а также роли инклюзивности в современном бизнесе.