Ким Чен Ын страшен в гневе

Заместитель директора департамента военной промышленности Трудовой партии Кореи Ри Хён Сон арестован в Северной Корее после инцидента с новым эсминцем, сообщает BBC со ссылкой на официальные источники.

Это четвертый чиновник, заключенный под стражу после того, как корабль перевернулся при спуске на воду в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына.

Государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало Ри Хён Сона основным ответственным за серьезную аварию. Он стал самым высокопоставленным арестованным по делу.

Ранее на Чхончжинской судостроительной верфи в Северной Корее состоялась церемония спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн. По информации ЦТАК, корабль накренился и опрокинулся в воду в момент спуска из-за ошибки в управлении. Лидер КНДР заявил, что это происшествие — «невообразимое и абсолютно недопустимое, серьезное преступление, вызванное неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом». Он подчеркнул, что срочное восстановление эсминца стало политическим вопросом, напрямую связанным с авторитетом государства, и поручил завершить восстановление до июньского пленума ЦК партии.