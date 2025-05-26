Мероприятие TEDx Sumgait успешно завершилось при генеральном партнерстве Nar

Мероприятие TEDx Sumgait 2025 прошло при генеральной поддержке мобильного оператора Nar, известного своими доступными услугами и клиентоориентированным подходом. В этом году событие вновь отличилось вдохновляющими выступлениями и интересными идеями. В нем приняли участие более 500 человек. Восемь спикеров из различных профессиональных сфер поделились личным опытом и взглядами на тему этого года — «Совпадение | Эффект бабочки».

Программа состояла из двух частей и включала не только выступления, но и музыкальные паузы, а также интерактивные сегменты, которые вызвали живой интерес у аудитории. Впервые проведенный в 2019 году и повторно, в 2023-м, TEDx Sumgait уже стал традиционным и ожидаемым событием в жизни города.

С приветственным словом на открытии выступила директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Nar Хёкюма Керимова: «В Nar мы придаём особое значение развитию знаний и навыков у молодежи, а также формированию интеллектуальной среды. Поддержка таких платформ, как TEDx, является последовательным и стратегическим шагом в рамках нашей социальной миссии».

Будучи генеральным партнёром TEDx Sumgait, компания Nar известна своей устойчивой поддержкой социальных инициатив, ориентированных на различные слои общества. Цель этого партнёрства — объединить молодых и стремящихся к знаниям людей, способствуя распространению полезных идей и позитивным изменениям в обществе.

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