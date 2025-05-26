У Зеленского будет личный разговор с канцлером Германии

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин в среду, 28 мая, и встретится там с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет Spiegel.

По данным издания, Мерц и Зеленский будут обсуждать дальнейшие шаги в рамках технических переговоров между Россией и Украиной, первый раунд которых прошел 16 мая в Стамбуле. Мерц также планирует рассказать Зеленскому об очередном — 18-м — пакете санкций Евросоюза в отношении России.

Spiegel отмечает, что лидеры двух государств, вероятно, также обсудят поставки вооружения Украине.

Зеленский в рамках своего визита встретится не только с Мерцем, но и с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.