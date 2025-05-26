Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell, станет партнером самого престижного инновационного саммита региона INMerge. В рамках саммита при поддержке Bakcell состоится панельная дискуссия Telco 2 Techco, в которой выступит главный исполнительный директор компании - Клаус Мюллер. Ожидается участие представителей ведущих глобальных технологических и телекоммуникационных компаний. В ходе дискуссии будут обсуждены вызовы меняющегося мира, переход от традиционных телекоммуникационных компаний к технологически ориентированным моделям, а также продукты и услуги, основанные на искусственном интеллекте (ИИ).

Компания Bakcell активно участвует в цифровой трансформации Азербайджана и развитии технологической экосистемы страны, предлагая инновационные и основанные на ИИ решения. Эти решения находят применение как во внутренних операционных процессах компании, так и в повседневных продуктах и услугах, предоставляемых клиентам Bakcell. Одновременно в рамках стратегии устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности реализуется широкий и всесторонний план действий в области инноваций и ИИ.