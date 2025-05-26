В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна

Позиция, озвученная премьер-министром Николом Пашиняном 26 мая во время «Ереванского диалога», «не только демонстрирует неготовность Армении изменить свою Конституцию для устранения территориальных претензий и решить существующие проблемы в мирном процессе, но и вызывает вопросы относительно приверженности этой страны миру». Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Кроме того, игнорирование призывов к официальному упразднению Минской группы и увязывание этого вопроса с мирным договором порождает вопросы о том, почему Ереван всячески старается сохранить устаревший механизм, который уже не соответствует реалиям региона.

Поскольку конфликт, которым занималась Минская группа, урегулирован, Азербайджан справедливо требует ее роспуска. Отсрочка этого шага лишь усиливает сомнения относительно истинных намерений Армении», — добавил Гаджизаде.

Что касается открытия коммуникационных маршрутов, то позиция Азербайджана по беспрепятственному транзиту согласуется с региональным сотрудничеством и экономической интеграцией и никоим образом не может быть расценена как неуважение к суверенитету Армении. Сопротивление Армении и предложение сложных транзитных маршрутов замедляют прогресс и противоречат заявлениям о важности регионального сотрудничества.