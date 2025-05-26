Завершено размещение облигаций Kapital Bank на 30 000 000 AZN

21 мая на Бакинской фондовой бирже завершилась подписка на облигации Kapital Bank с общей номинальной стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) AZN, предлагающие высокую доходность. В процессе размещения приняли участие 55 инвесторов, общий объем поступивших заявок составил 42 317 900 AZN.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 AZN, годовая процентная ставка – 11%, выплаты процентов осуществляются каждые 30 дней, срок обращения – 1 год. Андеррайтером по размещению выступило ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

Облигации Kapital Bank являются не только надежным и безопасным инвестиционным инструментом для граждан, но и вносят значимый вклад в развитие местного рынка капитала. В продолжение успешного размещения Kapital Bank намерен активно участвовать в азербайджанском рынке капитала и предлагать инвесторам новые инвестиционные продукты.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиалов и 54 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.