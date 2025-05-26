Иран пригрозил новым ударом по Израилю

«Поскольку в Израиле у власти находятся преступники и глупцы, возможна любая ошибка. Если они торопятся получить новое «Правдивое обещание» — мы готовы. Все наши прошлые предупреждения остаются в силе», — отметил Мусави, имея в виду операции Ирана по ракетным ударам в апреле и октябре прошлого года.

Он также подчеркнул, что Израиль не в состоянии нанести серьезный ущерб Ирану из-за ограниченных ресурсов, тогда как Тегеран способен бросить вызов как самому Израилю, так и его союзникам.

По данным CNN от 21 мая, Израиль может готовить удар по ядерной инфраструктуре Ирана. Источники телеканала считают, что вероятность такого шага выросла в последние месяцы, и он может быть попыткой давления на Иран в рамках переговоров с США.

23 мая в Риме прошел пятый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Посредником выступил Оман. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил об «определенном, но не окончательном прогрессе». По словам его иранского коллеги Аббаса Аракчи, стороны надеются достичь результатов в течение одного-двух следующих раундов.