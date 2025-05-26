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Подписан важный документ в сфере подготовки кадров для оборонпрома Азербайджана

17:48 1046

В Азербайджанском техническом университете (АзТУ) состоялось мероприятие, посвященное подписанию Меморандума о сотрудничестве между Министерством науки и образования и Министерством оборонной промышленности.

Как сообщили в пресс-службе Миннауки, в церемонии приняли участие заместитель министра науки и образования Идрис Исаев, заместитель министра оборонной промышленности Хидаят Азимов, ректор АзТУ Вилаят Велиев, генеральный директор ЗАО «Оборонно-промышленный холдинг Azərsilah» Эмиль Ибрагимов, профессорско-преподавательский состав университета, а также студенты с высокими академическими показателями.

 

Перед началом мероприятия участники возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтив его память с глубоким уважением.

Церемония подписания состоялась в Центре Гейдара Алиева на территории университета. Выступая на мероприятии, заместитель министра науки и образования Идрис Исаев подробно рассказал о современной системе образования, реализуемых реформах и программах приема в бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Он подчеркнул, что подписание меморандума откроет новый этап в сотрудничестве между двумя министерствами. По словам Исаева, документ охватывает многовекторные направления взаимодействия и сыграет ключевую роль в подготовке квалифицированных инженерных кадров, обладающих современными знаниями и навыками, востребованными в оборонной промышленности.

Заместитель министра оборонной промышленности Хидаят Азимов, в свою очередь, отметил успешное сотрудничество с Министерством науки и образования, а также подведомственными научно-исследовательскими институтами, вузами и профессиональными учебными заведениями. Он подчеркнул важность дальнейшего развития связей в целях подготовки высококвалифицированных специалистов, особенно в области инновационного машиностроения. По его словам, меморандум создаёт широкие возможности для удовлетворения кадровых потребностей приоритетных направлений развития страны, укрепляя связи между промышленностью и образовательными учреждениями.

Ректор АзТУ Вилаят Велиев отметил, что между возглавляемым им университетом и Министерством оборонной промышленности сложились прочные партнёрские отношения. Он напомнил, что на основании решения Кабинета Министров и по инициативе Министерства оборонной промышленности в 2011 году в АзТУ был создан факультет специальной техники и технологий, который успешно функционирует с 2012 года. Большинство его выпускников, добившихся высоких результатов в учёбе, в настоящее время работают на предприятиях оборонного сектора. Также ректор сообщил, что университетом разработана новая стратегия подготовки кадров, соответствующая современным требованиям отрасли.

В завершение мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве.

После официальной части гости ознакомились с технологическими возможностями и перспективными проектами АзТУ, реализуемыми на базе современной материально-технической базы университета в рамках образовательных программ нового поколения.

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