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ХАМАС не принял предложение США

обновлено 18:48
18:48 1386

Палестинское движение ХАМАС не давало согласия на предложение США по условиям перемирия в секторе Газа. Об этом спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.

«Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф отверг заявление ХАМАС о том, что движение согласилось на его предложение о заложниках и прекращении огня», - написал журналист в X. По его словам, Уиткофф охарактеризовал действия группировки как «разочаровывающие и абсолютно неприемлемые».

*** 17:52

Палестинское движение ХАМАС приняло предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня и освобождении заложников, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, во время перемирия продолжатся переговоры об окончательном завершении боевых действий с гарантиями США.

План Уиткоффа предполагает освобождение десяти живых израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 70 дней (изначально предлагалось 60) и освобождение палестинских заключенных. Первый этап освобождения пленников произойдет в первый день прекращения огня, второй — на седьмой день. Гарантировать безопасность в период действия режима будет лично президент США Дональд Трамп.

17 мая в Дохе начался новый раунд переговоров между «Хамасом» и Израилем о прекращении огня в секторе Газа, однако, по данным источников, переговоры зашли в тупик. 21 мая в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль согласен на предложение Стивена Уиткоффа.

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