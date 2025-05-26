ХАМАС не принял предложение США

Палестинское движение ХАМАС не давало согласия на предложение США по условиям перемирия в секторе Газа. Об этом спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.
«Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф отверг заявление ХАМАС о том, что движение согласилось на его предложение о заложниках и прекращении огня», - написал журналист в X. По его словам, Уиткофф охарактеризовал действия группировки как «разочаровывающие и абсолютно неприемлемые».
*** 17:52
Палестинское движение ХАМАС приняло предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня и освобождении заложников, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Как пишет агентство, во время перемирия продолжатся переговоры об окончательном завершении боевых действий с гарантиями США.
План Уиткоффа предполагает освобождение десяти живых израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 70 дней (изначально предлагалось 60) и освобождение палестинских заключенных. Первый этап освобождения пленников произойдет в первый день прекращения огня, второй — на седьмой день. Гарантировать безопасность в период действия режима будет лично президент США Дональд Трамп.
17 мая в Дохе начался новый раунд переговоров между «Хамасом» и Израилем о прекращении огня в секторе Газа, однако, по данным источников, переговоры зашли в тупик. 21 мая в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль согласен на предложение Стивена Уиткоффа.