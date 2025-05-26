ХАМАС не принял предложение США

Палестинское движение ХАМАС не давало согласия на предложение США по условиям перемирия в секторе Газа. Об этом спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.

«Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф отверг заявление ХАМАС о том, что движение согласилось на его предложение о заложниках и прекращении огня», - написал журналист в X. По его словам, Уиткофф охарактеризовал действия группировки как «разочаровывающие и абсолютно неприемлемые».