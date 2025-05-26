Ноймайер хотел взорвать посольство США и убить Трампа

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в воскресенье был арестован мужчина, подозреваемый в попытке взорвать филиал посольства США в Тель-Авиве, говорится в заявлении Министерства юстиции США.

По данным ведомства, мужчина по имени Джозеф Ноймайер, имеющий двойное гражданство - США и Германии, был задержан в Израиле 19 мая после враждебной стычки, в ходе которой Ноймайер плюнул в охранника перед офисом ранее в тот же день. Охранник безуспешно пытался задержать Ноймайера, который бросил рюкзак, который был у него с собой, чтобы вырваться на свободу, говорится в заявлении.

В ходе обыска рюкзака, который он оставил в посольстве после столкновения, «были обнаружены три элементарных самодельных зажигательных устройства, широко известных как коктейли Молотова», говорится в заявлении.

Сотрудники полиции смогли проследить Ноймайера до его отеля, где он был арестован. Министерство юстиции также сообщило, что 28-летний Ноймайер опубликовал в социальных сетях следующее сообщение: «Присоединяйтесь ко мне, когда я буду поджигать посольство в Тель-Авиве. Смерть Америке, смерть американцам и чертову Западу».

Он также угрожал в социальных сетях убить президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении.

В своих профилях в социальных сетях Ноймайер утверждает, что он является основателем и генеральным директором компании под названием Atlas Light Co. Однако неизвестно, чем занимается эта компания, и Ноймайер утверждает, что основал несколько стартапов. Недавние публикации в Facebook свидетельствуют о недовольстве Западом, в частности США и Трампом. Министерство юстиции сообщило, что Ноймайер прибыл в Израиль в прошлом месяце, но не появлялся в посольстве США в Тель-Авиве до 19 мая. Было неясно, в какой части страны он находился и что он там делал до прошлой недели.