Макрон: Трамп понял, что Путин врал ему

Президент США Дональд Трамп понимает, что российский диктатор Владимир Путин врал ему о готовности к миру. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон, пишет The Guardian.

Макрона, который находится с дипломатической поездкой во Вьетнаме, попросили прокомментировать последние российские обстрелы Украины.

Французский лидер выразил мнение, что президент США «осознает некоторые аспекты лжи Владимира Путина в отношении Украины». Он добавил, что надеется на то, что «гнев Трампа на Путина» воплотится в соответствующие действия. Вероятно, президент Франции имел в виду санкции, которые США вместе с ЕС могут ввести против Российской Федерации.