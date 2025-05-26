USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

Макрон: Трамп понял, что Путин врал ему

18:11 1423

Президент США Дональд Трамп понимает, что российский диктатор Владимир Путин врал ему о готовности к миру. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон, пишет The Guardian.

Макрона, который находится с дипломатической поездкой во Вьетнаме, попросили прокомментировать последние российские обстрелы Украины.

Французский лидер выразил мнение, что президент США «осознает некоторые аспекты лжи Владимира Путина в отношении Украины». Он добавил, что надеется на то, что «гнев Трампа на Путина» воплотится в соответствующие действия. Вероятно, президент Франции имел в виду санкции, которые США вместе с ЕС могут ввести против Российской Федерации.

ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
18:48 1387
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
16:57 3215
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
16:22 2648
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
18:56 4930
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
15:52 2181
Ильхам Алиев в Исмаиллы
Ильхам Алиев в Исмаиллы фото; обновлено 15:05
15:05 5172
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву обновлено 14:50
14:50 4513
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
13:41 4600
Пашинян о войне Армении с Азербайджаном
Пашинян о войне Армении с Азербайджаном ОБНОВЛЕНО 14:59
14:59 8070
Кремль ответил на резкие заявления Трампа в адрес Путина
Кремль ответил на резкие заявления Трампа в адрес Путина обновлено 13:50
13:50 16130
Кремль о меморандуме с Киевом и ударах по Украине
Кремль о меморандуме с Киевом и ударах по Украине
13:50 2560

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
18:48 1387
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
16:57 3215
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
16:22 2648
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
18:56 4930
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
15:52 2181
Ильхам Алиев в Исмаиллы
Ильхам Алиев в Исмаиллы фото; обновлено 15:05
15:05 5172
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву обновлено 14:50
14:50 4513
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
13:41 4600
Пашинян о войне Армении с Азербайджаном
Пашинян о войне Армении с Азербайджаном ОБНОВЛЕНО 14:59
14:59 8070
Кремль ответил на резкие заявления Трампа в адрес Путина
Кремль ответил на резкие заявления Трампа в адрес Путина обновлено 13:50
13:50 16130
Кремль о меморандуме с Киевом и ударах по Украине
Кремль о меморандуме с Киевом и ударах по Украине
13:50 2560
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться