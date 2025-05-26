Россия обещает Сербии большую скидку на газ

Россия и Сербия договорились продлить контракт на поставки газа, который истекает в мае. Как сообщил сербскому агентству Tanjug глава национального газового оператора «Сербиягаз» Душан Баятович, до 30 сентября Сербия будет ежедневно получать 6,1 млн кубометров газа из России.

Цена газа для Сербии составит 290 евро за тысячу кубометров, или около $330, — это на 25% ниже текущих рыночных цен в ЕС, где газ торгуется по $435 за тысячу кубов, согласно котировкам на нидерландской бирже TTF.

Таким образом, Сербия станет одним из крупнейших получателей скидок на российский газ. Для сравнения: Китай, получающий рекордную скидку среди всех клиентов «Газпрома» за пределами стран СНГ, в 2025 году платит $247,7 за тысячу кубометров.

В среднем, по данным Минэкономразвития РФ, поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье в этом году осуществляются по цене $403 за тысячу кубов.