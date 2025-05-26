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Путин призвал «долбить, долбить, долбить»

19:12 842

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ призвал «долбить, долбить, долбить», чтобы достичь результата.

«Российские власти будут активно поддерживать бизнес за рубежом. Нужно долбить, долбить, долбить. И мы, уверен, будем добиваться нужного нам результата. Главное, чтоб соотношение цены и качества было соответствующим», — сказал Путин.

При этом российский лидер заявил, что компаниям нужно преодолеть коррупционные схемы, чтобы попасть на зарубежный рынок.

«Надо прямо говорить… Это связано с преодолением известных коррупционных схем. Это, к сожалению, везде одно и то же. И у нас такое бывает. В чем дело? Прикормленные компании. И они в свою очередь прикармливают тех, кто пользуется фармацевтической продукцией и продукцией медицинского оборудования, предприятия, выпускающие медоборудование. Регулирующие организации с ними работают десятилетиями и больше на рынок никого не пускают. Это такая напряженная работа», — подчеркнул глава государства.

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