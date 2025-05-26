Россиян хотят оставить без шенгенских виз

«Латвия призывает страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам России, ссылаясь на соображения безопасности», — написала глава внешнеполитического ведомства на своей странице в X. Она отметила, что количество шенгенских виз, выданных россиянам в прошлом году, выросло на 25% по сравнению с 2023 годом.

На сегодняшний день Латвия входит в число государств Евросоюза, которые полностью прекратили выдачу туристических шенгенских виз россиянам. В этом списке также находятся Польша, Эстония, Литва и Чехия. Однако для россиян по-прежнему остаются доступными варианты получения виз через другие государства Шенгенской зоны.

Несмотря на действующие ограничения, спрос россиян на визы в страны ЕС продолжает расти. Как сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Аэроклуб», в первом квартале 2025 года количество заявок на получение шенгенской визы увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сервис «Ракета», специализирующийся на бронировании деловых поездок, зафиксировал рост спроса на 17% год к году, а агентство Continent Express — на 12% в марте и апреле.