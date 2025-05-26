USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

Путин: Россию вынудили начать войну

19:46 2776

Россию буквально вынудили начать войну в Украине, а выставляют виноватой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Не мы же организовали госпереворот в Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили — и все, как будто так и надо», — сказал он.

Путин добавил, что после смены власти в Украине начались гонения на жителей Донбасса, а затем и их уничтожение. Президент РФ заявил, что ВС России были вынуждены атаковать.

До этого Путин сообщил, что регулярно получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения — как днем, так и поздно вечером или ночью.

Переговоры Путина и Фидана в Москве
Переговоры Путина и Фидана в Москве обновлено 20:44
20:44 4091
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
20:26 1120
Путин: Россию вынудили начать войну
Путин: Россию вынудили начать войну
19:46 2777
ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
18:48 2364
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
16:57 4687
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
16:22 3566
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
18:56 7234
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
15:52 2683
Ильхам Алиев в Исмаиллы
Ильхам Алиев в Исмаиллы фото; обновлено 15:05
15:05 5647
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву обновлено 14:50
14:50 5222
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
13:41 5375

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Путина и Фидана в Москве
Переговоры Путина и Фидана в Москве обновлено 20:44
20:44 4091
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
20:26 1120
Путин: Россию вынудили начать войну
Путин: Россию вынудили начать войну
19:46 2777
ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
18:48 2364
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
16:57 4687
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
16:22 3566
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
18:56 7234
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
15:52 2683
Ильхам Алиев в Исмаиллы
Ильхам Алиев в Исмаиллы фото; обновлено 15:05
15:05 5647
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву обновлено 14:50
14:50 5222
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
13:41 5375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться