Трамп угрожает забрать у Гарварда миллиарды

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что хочет отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за антисемитского руководства. О своей инициативе американский лидер рассказал в социальной сети Truth Social.

«Я рассматриваю возможность изъять три миллиарда долларов грантов у крайне антисемитского Гарварда и направить их учебным заведениям по всей стране», - написал он своем в посте.

По словам Трампа, это была бы отличная инвестиция для США, подчеркнув, что в данный момент она как никогда необходима государству.

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа нанесла неожиданный удар Гарвардскому университету, запретив ему принимать иностранных студентов и аспирантов. Иностранцы, уже обучающиеся в Гарварде, должны перевестись в другие вузы или покинуть США, независимо от их статуса оплаты или наличия стипендий.